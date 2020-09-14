В Москве задержали и допросили экс-начальника УМВД по Екатеринбургу

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Москве задержали и допросили бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу, экс-министра внутренних дел Карачаево-Черкесской республики генерал-майора Игоря Трифонова. Его заключили под стражу на 1 месяц и 30 суток.«Трифонов задержан за получение взятки от заместителя председателя правления одного из банков. Взяткодатель так же задержан. В настоящее время в банке проходит обыск»,- рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.Кроме того, в рамках расследования дела сотрудники ФСБ задержали экс-главу отделения екатеринбургского УБЭП Владимира Нечаева.Напомним, Управление МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов возглавлял с 2011 по 2017 годы. После этого он был назначен министром внутренних дел Карачаево-Черкессии - этот пост он занимал до 2019 года.