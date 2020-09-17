Ещё 120 свердловчан заразились коронавирусом

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 27799 человек.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+73), Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Новоуральска, Верхней Туры, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Талицкого городского округа.Состояние 95 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 386. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.Выписано 58 человек. Всего вылечились 21145 человек. Зарегистрирован один случай смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 568.