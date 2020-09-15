Екатеринбуржец переломал ребра, пытаясь спуститься из квартиры по веревке

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В Екатеринбурге пожилой мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, пытаясь спуститься вниз по веревке из простыней, сообщили veved.ru очевидцы. По их данным, инцидент произошел днем 16 сентября в микрорайоне ЖБИ на улице Бетонщиков.«Мужчина, очевидно в очередной раз злоупотребив спиртным, не смог выйти на улицу через дверь, и решил оказаться на свежем воздухе таким нетривиальным способом», – рассказали жители корреспонденту veved.ru.Веревка из простыней не выдержала веса мужчины, и он упал вниз, получив множественные травмы, в том числе перелом ребер и закрытый перелом грудной клетки.