Военнослужащий в Еланском гарнизоне застрелил сослуживца

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Еланском гарнизоне военнослужащий-контрактник случайно застрелил сослуживца. Информацию подтвердили в пресс-службе ЦВО.Мужчина нарушил требования безопасности и ранил впереди стоящего военнослужащего. Пострадавшего сразу же доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.Сейчас командование Еланского гарнизона проводит проверку по факту случившегося.