Военнослужащий в Еланском гарнизоне застрелил сослуживца
Происшествия
Фото: lentachel.ru
В Еланском гарнизоне военнослужащий-контрактник случайно застрелил сослуживца. Информацию подтвердили в пресс-службе ЦВО.
Мужчина нарушил требования безопасности и ранил впереди стоящего военнослужащего. Пострадавшего сразу же доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.
Сейчас командование Еланского гарнизона проводит проверку по факту случившегося.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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