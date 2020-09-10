В Екатеринбурге пропал 34-летний мужчина

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут пропавшего 34-летнего Васильева Максима Игоревича. Его местонахождение неизвестно с 3 сентября.Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», рост мужчины – 176 см, он среднего телосложения. У Максима Игоревича темно-русые волосы и серые глаза.В последний раз Васильева видели одетым в серую куртку, темно-серые брюки и кроссовки. С собой у него был походный рюкзак.Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.