В центре Екатеринбурга трамвай столкнулся с фурой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге на перекрестке Ленина – Луначарского трамвай №13 столкнулся с фурой. Движение по улице Луначарского оказалось полностью перекрыто.Как рассказал очевидец происшествия Александр Багно, водитель фуры поворачивал налево с Ленина на Луначарского, хотя левый поворот в этом месте запрещен. Грузовик и трамвай начали движение одновременно. Водитель трамвая, увидев, что фура хочет повернуть, остановилась и начала сигналить. Однако водитель грузовика проигнорировал сигнал, продолжил движение и задел трамвай.Из-за ДТП оказалось полностью перекрыто движение по улице Луначарского от Малышева до Первомайской. Трамвайной движение по Луначарского от Челюскинцев до Ленина также встало в оба направления.