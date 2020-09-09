В центре Екатеринбурга трамвай столкнулся с фурой
Происшествия
Фото: читатель E1.RU
Сегодня в Екатеринбурге на перекрестке Ленина – Луначарского трамвай №13 столкнулся с фурой. Движение по улице Луначарского оказалось полностью перекрыто.
Как рассказал очевидец происшествия Александр Багно, водитель фуры поворачивал налево с Ленина на Луначарского, хотя левый поворот в этом месте запрещен. Грузовик и трамвай начали движение одновременно. Водитель трамвая, увидев, что фура хочет повернуть, остановилась и начала сигналить. Однако водитель грузовика проигнорировал сигнал, продолжил движение и задел трамвай.
Из-за ДТП оказалось полностью перекрыто движение по улице Луначарского от Малышева до Первомайской. Трамвайной движение по Луначарского от Челюскинцев до Ленина также встало в оба направления.
Как рассказал очевидец происшествия Александр Багно, водитель фуры поворачивал налево с Ленина на Луначарского, хотя левый поворот в этом месте запрещен. Грузовик и трамвай начали движение одновременно. Водитель трамвая, увидев, что фура хочет повернуть, остановилась и начала сигналить. Однако водитель грузовика проигнорировал сигнал, продолжил движение и задел трамвай.
Из-за ДТП оказалось полностью перекрыто движение по улице Луначарского от Малышева до Первомайской. Трамвайной движение по Луначарского от Челюскинцев до Ленина также встало в оба направления.
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