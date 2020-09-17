В Свердловской области обнаружили авиабомбу
Происшествия
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области
В Свердловской области при проведении земляных работ для строительства коттеджного поселка был найден предмет, внешне похожий на боеприпас. На место прибыла группа разминирования ОМОН.
В пресс-службе свердловского управления Росгвардии рассказали, что находка была сделана в Сысертском районе. Специалисты установили, что найденный предмет является фугасной авиабомбой ФАБ-100. Он представляет опасности для граждан.
Напомним, что в августе на капоте машины, припаркованной во дворе в Серове, обнаружили учебную гранату.
В пресс-службе свердловского управления Росгвардии рассказали, что находка была сделана в Сысертском районе. Специалисты установили, что найденный предмет является фугасной авиабомбой ФАБ-100. Он представляет опасности для граждан.
Напомним, что в августе на капоте машины, припаркованной во дворе в Серове, обнаружили учебную гранату.
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