В Екатеринбурге из-за ДТП на Бахчиванджи собралась большая пробка
Происшествия
Фото: Инцидент Екатеринбург
Сегодня в Екатеринбурге на улице Бахчиванджи автомобили встали в большую пробку из-за ДТП с участием иномарки и грузовика. Об этом сообщает группа «Инцидент Екатеринбург».
Днем 18 сентября около перекрестка Бахчиванджи – Мира столкнулись грузовик и легковушка. В связи с ДТП на данном участке дороги скопилась огромная пробка. О пострадавших не сообщается.
– Пробки, как в Токийском метро! Все объезжают через рынок, там тоже пробки, – сообщает очевидец.
Днем 18 сентября около перекрестка Бахчиванджи – Мира столкнулись грузовик и легковушка. В связи с ДТП на данном участке дороги скопилась огромная пробка. О пострадавших не сообщается.
– Пробки, как в Токийском метро! Все объезжают через рынок, там тоже пробки, – сообщает очевидец.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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