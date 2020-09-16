В Екатеринбурге из-за ДТП на Бахчиванджи собралась большая пробка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге на улице Бахчиванджи автомобили встали в большую пробку из-за ДТП с участием иномарки и грузовика. Об этом сообщает группа «Инцидент Екатеринбург».Днем 18 сентября около перекрестка Бахчиванджи – Мира столкнулись грузовик и легковушка. В связи с ДТП на данном участке дороги скопилась огромная пробка. О пострадавших не сообщается.– Пробки, как в Токийском метро! Все объезжают через рынок, там тоже пробки, – сообщает очевидец.