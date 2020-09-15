Ночью в Екатеринбурге загорелся автомобиль Infiniti

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Фурманова полыхал автомобиль Infiniti QX50. Сообщение о пожаре поступило в 02:57.На площади четырех квадратных метров оказался поврежден моторный отсек и салон автомобиля. В тушении пожара были задействованы шесть спасателей.С огнем удалось справиться за две минуты. К счастью, в пожаре никто не пострадал.