Ночью в Екатеринбурге загорелся автомобиль Infiniti
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Фурманова полыхал автомобиль Infiniti QX50. Сообщение о пожаре поступило в 02:57.
На площади четырех квадратных метров оказался поврежден моторный отсек и салон автомобиля. В тушении пожара были задействованы шесть спасателей.
С огнем удалось справиться за две минуты. К счастью, в пожаре никто не пострадал.
На площади четырех квадратных метров оказался поврежден моторный отсек и салон автомобиля. В тушении пожара были задействованы шесть спасателей.
С огнем удалось справиться за две минуты. К счастью, в пожаре никто не пострадал.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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