В Екатеринбурге затопило школу из-за аварии при пуске тепла

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге учеников школы №72 перевели на дистанционное обучение. Оказалось, в школе произошла авария, затопило два этажа.Как сообщили в ЕТК, по всей видимости, авария произошла внутри самого здания, а это зона ответственности администрации образовательного учреждения.Добавим, что здание на улице Калинина, где и располагается школа №72, было построено еще в 1953 году.