В Екатеринбурге затопило школу из-за аварии при пуске тепла
Происшествия
Фото: Яндекс.Панорамы
Сегодня утром в Екатеринбурге учеников школы №72 перевели на дистанционное обучение. Оказалось, в школе произошла авария, затопило два этажа.
Как сообщили в ЕТК, по всей видимости, авария произошла внутри самого здания, а это зона ответственности администрации образовательного учреждения.
Добавим, что здание на улице Калинина, где и располагается школа №72, было построено еще в 1953 году.
Как сообщили в ЕТК, по всей видимости, авария произошла внутри самого здания, а это зона ответственности администрации образовательного учреждения.
Добавим, что здание на улице Калинина, где и располагается школа №72, было построено еще в 1953 году.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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