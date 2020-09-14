Прокуратура проконтролирует расследование дела о гибели девочки в ДТП в Волчанске

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о гибели 15-летней девочки в ДТП в Волчанске, об этом сказали в пресс-службе ведомства.«По предварительной информации, в субботу, 12 сентября 2020 года, около 21 час. 30 мин. в г. Волчанске на пересечении ул. Максима Горького и пер. Школьный местный житель, 1978 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки «Фольксваген Туарег», не выбрал безопасную скорость движения, обеспечивающую водителю контроль за движением транспортного средства, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода - девочку, 2005 г.р», - рассказали в прокуратуре.При этом 5 подростков шли в районе перекрестка как раз тогда, когда водитель мчался на них на полной скорости. Ребята кинулись врассыпную, но 15-летней девочке увернуться не удалось. После случившегося водитель скрылся с места, но сотрудникам ГИБДД удалось его разыскать.Сейчас обвиняемый находится под арестом.