На трамвайных путях в Екатеринбурге обнаружили труп

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня на Уралмаше в Екатеринбурге в районе остановки «Донбасская» обнаружили труп. По словам очевидцев, тело лежало на трамвайных путях.Из-за трупа оказалось перекрытым движение транспорта. На место прибыли врачи скорой помощи.«Как сообщили в Следственном отделе по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга, сообщение об умершем поступило, организован выезд на место происшествия, будет проводиться осмотр, опросы и иные мероприятия»,- рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.