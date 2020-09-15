На трамвайных путях в Екатеринбурге обнаружили труп
Происшествия
Фото: «Инцидент Екатеринбург»
Сегодня на Уралмаше в Екатеринбурге в районе остановки «Донбасская» обнаружили труп. По словам очевидцев, тело лежало на трамвайных путях.
Из-за трупа оказалось перекрытым движение транспорта. На место прибыли врачи скорой помощи.
«Как сообщили в Следственном отделе по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга, сообщение об умершем поступило, организован выезд на место происшествия, будет проводиться осмотр, опросы и иные мероприятия»,- рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Из-за трупа оказалось перекрытым движение транспорта. На место прибыли врачи скорой помощи.
«Как сообщили в Следственном отделе по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга, сообщение об умершем поступило, организован выезд на место происшествия, будет проводиться осмотр, опросы и иные мероприятия»,- рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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