Ребёнка затянуло в эскалатор в ТЦ в Екатеринбурге. Следователи проводят проверку

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге органы Следственного комитета организовали доследованную проверку из-за инцидента в торговом центре, где пятилетнего ребёнка затянуло в эскалатор. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.Инцидент произошёл днём 16 сентября в ТРЦ Goodmart на Белореченской. По предварительным данным, мальчик гулял по ТЦ вместе со своей мамой. Во время поездки на эскалаторе ногу ребёнка зажало механизмом подъёмника. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь. В результате инцидента он получил ссадины.Следователи устанавливают, какие меры были предприняты в ТЦ для обеспечения безопасности посетителей.