В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 12 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажке на улице Токарей. Из горящего дома сотрудники МЧС вывели 10 человек, а ещё двоих спасли при помощи автолестницы с балкона 3-го этажа.
Пожар случился в квартире на 2 этаже.
«Площадь пожара составила 5 м.кв. Пожарные справились с огнем за 20 минут. В тушении пожара были задействованы 4 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава. Причина пожара устанавливается», - сказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожар случился в квартире на 2 этаже.
«Площадь пожара составила 5 м.кв. Пожарные справились с огнем за 20 минут. В тушении пожара были задействованы 4 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава. Причина пожара устанавливается», - сказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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