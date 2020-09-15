В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 12 человек

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажке на улице Токарей. Из горящего дома сотрудники МЧС вывели 10 человек, а ещё двоих спасли при помощи автолестницы с балкона 3-го этажа.Пожар случился в квартире на 2 этаже.«Площадь пожара составила 5 м.кв. Пожарные справились с огнем за 20 минут. В тушении пожара были задействованы 4 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава. Причина пожара устанавливается», - сказали в ГУ МЧС по Свердловской области.