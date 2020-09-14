Полицейские разыскали водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге полицейские разыскали водителя, наехавшего на 16-летнюю девушку на пешеходном переходе на улице Заводской, об этом рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.«Благодаря сообщению очевидца дорожно-транспортного происшествия, сотрудниками Госавтоинспекции установлен водитель, совершивший наезд на несовершеннолетнего пешехода», - сказали в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.Информацию о скрывшемся с места ДТП водителе предоставил один из очевидцев. Им оказалась 36-летняя местная жительница. За оставление места аварии ей грозит до 15 суток лишения свободы.