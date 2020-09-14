Полицейские разыскали водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу
В Екатеринбурге полицейские разыскали водителя, наехавшего на 16-летнюю девушку на пешеходном переходе на улице Заводской, об этом рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.
«Благодаря сообщению очевидца дорожно-транспортного происшествия, сотрудниками Госавтоинспекции установлен водитель, совершивший наезд на несовершеннолетнего пешехода», - сказали в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.
Информацию о скрывшемся с места ДТП водителе предоставил один из очевидцев. Им оказалась 36-летняя местная жительница. За оставление места аварии ей грозит до 15 суток лишения свободы.
«Благодаря сообщению очевидца дорожно-транспортного происшествия, сотрудниками Госавтоинспекции установлен водитель, совершивший наезд на несовершеннолетнего пешехода», - сказали в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.
Информацию о скрывшемся с места ДТП водителе предоставил один из очевидцев. Им оказалась 36-летняя местная жительница. За оставление места аварии ей грозит до 15 суток лишения свободы.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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