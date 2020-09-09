На ж/д перегоне около Кольцово электричка травмировала девушку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вчера, 15 сентября, на19-м километре железнодорожного перегона «Арамиль – Кольцово» электричка сообщением «Каменск-Уральский – Екатеринбург» травмировала девушку 1992 года рождения. В результате удара электропоездом потерпевшая получила раны и переломы.Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, для оказания медицинской помощи девушку на той же электричке доставили в медпункт ж/д вокзала Екатеринбурга, откуда ее госпитализировали в городскую больницу.– По словам опрошенного машиниста электропоезда, во время движения по перегону, при выходе из кривой, он увидел женщину, идущую по обочине пути в габарите состава. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось, – сообщили в УТ МВД.Возможной причиной происшествия является пренебрежение требованиями безопасности и неосторожность при нахождении в зоне движения поездов.