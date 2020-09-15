Пожар в многоэтажке на Сибирском тракте вывел на улицу 40 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня рано утром в Екатеринбурге произошел пожар на Сибирском тракте. Сообщение о возгорании в 10-этажном жилом доме поступило в 04:37.19 спасателей выехали на место пожара. На площади 15 квадратных метров оказались повреждены входная дверь в квартиру, хозяйственный инвентарь и внутренняя отделка подсобного помещения на четвертом этаже.– Огнеборцами по лестничным маршам были эвакуированы 40 человек, из них 25 человек спасены с помощью спасательных масок, в том числе 8 детей. Пострадавших нет, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Открытое горение ликвидировали в 05:09. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 07:04.