В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 10 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Из-за пожара из жилого дома в Екатеринбурге эвакуировали 10 человек, об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. Один из жителей скончался.
Речь идет о девятиэтажке на улице Фурманова. Сообщение о пожаре поступило в 16:36. В одной из квартир на 8 этаже горело домашнее имущество.
На место выезжали 3 единицы техники и 9 пожарных. Открытое горение было ликвидировано в 17:11, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 18:23.
Речь идет о девятиэтажке на улице Фурманова. Сообщение о пожаре поступило в 16:36. В одной из квартир на 8 этаже горело домашнее имущество.
На место выезжали 3 единицы техники и 9 пожарных. Открытое горение было ликвидировано в 17:11, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 18:23.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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