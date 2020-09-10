В Каменске-Уральском иномарка сбила пенсионерку с внучкой
Происшествия
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром в Каменске-Уральском иномарка сбила 74-летнюю женщину с 5-летней внучкой. ДТП произошло на улице Кунавина.
Пенсионерка с ребенком переходили проезжую часть по «зебре», однако автомобиль Hyundai Accent при движении не сбавил скорость и сбил обоих пешеходов. В результате ДТП женщина с внучкой получили травмы. Ребенку назначили амбулаторное лечение, а бабушку госпитализировали.
Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, за рулем иномарки находилась 56-летняя женщина, которая имела малый стаж управления автомобилем. По ее словам, подъехав к «зебре», она увидела, что машины в левом ряду остановились, однако решила продолжить решение.
— Напоминаем всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов. Водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостоверится, что их пропускают, — добавили в ГИБДД.
Пенсионерка с ребенком переходили проезжую часть по «зебре», однако автомобиль Hyundai Accent при движении не сбавил скорость и сбил обоих пешеходов. В результате ДТП женщина с внучкой получили травмы. Ребенку назначили амбулаторное лечение, а бабушку госпитализировали.
Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, за рулем иномарки находилась 56-летняя женщина, которая имела малый стаж управления автомобилем. По ее словам, подъехав к «зебре», она увидела, что машины в левом ряду остановились, однако решила продолжить решение.
— Напоминаем всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов. Водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостоверится, что их пропускают, — добавили в ГИБДД.
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