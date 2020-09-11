В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг
Завтра, 16 сентября, в Свердловской области ожидаются сильные дожди. МЧС рассылает SMS-предупреждения.
«По данным синоптиков, 16 сентября на территории Свердловской области ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 18 м/с», – написано в сообщении.
При возникновении ЧС необходимо позвонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.
«По данным синоптиков, 16 сентября на территории Свердловской области ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 18 м/с», – написано в сообщении.
При возникновении ЧС необходимо позвонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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