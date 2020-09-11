В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Завтра, 16 сентября, в Свердловской области ожидаются сильные дожди. МЧС рассылает SMS-предупреждения.«По данным синоптиков, 16 сентября на территории Свердловской области ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 18 м/с», – написано в сообщении.При возникновении ЧС необходимо позвонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.