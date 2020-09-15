На Эльмаше столкнулись мотоцикл и такси
Происшествия
Фото: Инцидент Екатеринбург
В Екатеринбурге на улице Старых Большевиков столкнулись мотоцикл и автомобиль такси. ДТП произошло сегодня утром, сообщает «Инцидент Екатеринбург».
Столкновение мотоциклиста и водителя «Яндекс. Такси» произошло рядом с домом №5. Как рассказали очевидцы происшествия, таксист не посмотрел в зеркало заднего вида и спровоцировал ДТП.
Свидетели сообщают, что мотоциклист жив. Пока что неизвестно, какие травмы он получил. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства ДТП уточняются.
Столкновение мотоциклиста и водителя «Яндекс. Такси» произошло рядом с домом №5. Как рассказали очевидцы происшествия, таксист не посмотрел в зеркало заднего вида и спровоцировал ДТП.
Свидетели сообщают, что мотоциклист жив. Пока что неизвестно, какие травмы он получил. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства ДТП уточняются.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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