На Эльмаше столкнулись мотоцикл и такси

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Старых Большевиков столкнулись мотоцикл и автомобиль такси. ДТП произошло сегодня утром, сообщает «Инцидент Екатеринбург».Столкновение мотоциклиста и водителя «Яндекс. Такси» произошло рядом с домом №5. Как рассказали очевидцы происшествия, таксист не посмотрел в зеркало заднего вида и спровоцировал ДТП.Свидетели сообщают, что мотоциклист жив. Пока что неизвестно, какие травмы он получил. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства ДТП уточняются.