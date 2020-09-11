На улице Старых Большевиков в Екатеринбурге сбили женщину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Накануне вечером в Екатеринбурге автомобиль сбил 53-летнюю женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте. ДТП произошло на улице Старых Большевиков.Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга, водитель ВАЗ при движении по улице Старых Большевиков со стороны Корепина в сторону Фронтовых бригад допустил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте.Пострадавшую доставили в ГКБ №23 с сотрясением головного мозга.