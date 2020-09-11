На улице Старых Большевиков в Екатеринбурге сбили женщину
Происшествия
Фото: Инцидент Екатеринбург
Накануне вечером в Екатеринбурге автомобиль сбил 53-летнюю женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте. ДТП произошло на улице Старых Большевиков.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга, водитель ВАЗ при движении по улице Старых Большевиков со стороны Корепина в сторону Фронтовых бригад допустил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте.
Пострадавшую доставили в ГКБ №23 с сотрясением головного мозга.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга, водитель ВАЗ при движении по улице Старых Большевиков со стороны Корепина в сторону Фронтовых бригад допустил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте.
Пострадавшую доставили в ГКБ №23 с сотрясением головного мозга.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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