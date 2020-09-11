В Екатеринбурге при пожаре пострадал человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Коммунальная в 4-х этажном жилом доме произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 05:20.
На площади 25 квадратных метров оказалась повреждена кухня общего пользования, расположенная на четвертом этаже. Из здания эвакуировали 20 человек, в том числе пять детей.
– В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 20 человек личного состава. Пожар потушен в течение 9-ти минут, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Кроме того, при пожаре пострадал один человек. Как пишет E1.RU, спасатели вытащили мужчину из квартиры, затем его увезли на машине скорой помощи. Пострадавшего доставили в областной токсикологический центр с тяжелым отравлением продуктами горения.
На площади 25 квадратных метров оказалась повреждена кухня общего пользования, расположенная на четвертом этаже. Из здания эвакуировали 20 человек, в том числе пять детей.
– В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 20 человек личного состава. Пожар потушен в течение 9-ти минут, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Кроме того, при пожаре пострадал один человек. Как пишет E1.RU, спасатели вытащили мужчину из квартиры, затем его увезли на машине скорой помощи. Пострадавшего доставили в областной токсикологический центр с тяжелым отравлением продуктами горения.
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