Пассажир напал на кондуктора маршрутки в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Е1
В Екатеринбурге пассажир маршрутки напал на кондуктора. Мужчине не понравилось, что ему не открыли дверь посреди дороги.
Как передает портал Е1, инцидент случился в маршрутке №030 около 19:00 на площади 1905 года. Мужчина попросил открыть ему дверь, когда автобус ещё не доехал до остановки, но ему сказали, что это не безопасно. Пассажир стал скандалить, ударил женщину и вылез через окно.
В транспортной компании «Автогамма» рассказали, что кондуктор успела уклониться от удара и не пострадала.
Как передает портал Е1, инцидент случился в маршрутке №030 около 19:00 на площади 1905 года. Мужчина попросил открыть ему дверь, когда автобус ещё не доехал до остановки, но ему сказали, что это не безопасно. Пассажир стал скандалить, ударил женщину и вылез через окно.
В транспортной компании «Автогамма» рассказали, что кондуктор успела уклониться от удара и не пострадала.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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