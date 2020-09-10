Пассажир напал на кондуктора маршрутки в Екатеринбурге

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пассажир маршрутки напал на кондуктора. Мужчине не понравилось, что ему не открыли дверь посреди дороги.Как передает портал Е1, инцидент случился в маршрутке №030 около 19:00 на площади 1905 года. Мужчина попросил открыть ему дверь, когда автобус ещё не доехал до остановки, но ему сказали, что это не безопасно. Пассажир стал скандалить, ударил женщину и вылез через окно.В транспортной компании «Автогамма» рассказали, что кондуктор успела уклониться от удара и не пострадала.