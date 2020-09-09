На перекрестке в Екатеринбурге автомобиль снес велосипедиста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге автомобиль снес велосипедиста, пытавшегося переехать пешеходный переход. ДТП произошло на перекрестке Татищева – Токарей.Момент аварии попал на запись камер видеонаблюдения. Водитель кроссовера мог не заметить велосипедиста из-за другой машины. Как сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу, сам наездник не пострадал.Напомним, что, согласно правилам дорожного движения, велосипедисты обязаны спешиваться с двухколесного транспортного средства при пересечении проезжей части.