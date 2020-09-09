На перекрестке в Екатеринбурге автомобиль снес велосипедиста
Происшествия
Фото: читатель E1.RU
Сегодня утром в Екатеринбурге автомобиль снес велосипедиста, пытавшегося переехать пешеходный переход. ДТП произошло на перекрестке Татищева – Токарей.
Момент аварии попал на запись камер видеонаблюдения. Водитель кроссовера мог не заметить велосипедиста из-за другой машины. Как сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу, сам наездник не пострадал.
Напомним, что, согласно правилам дорожного движения, велосипедисты обязаны спешиваться с двухколесного транспортного средства при пересечении проезжей части.
Момент аварии попал на запись камер видеонаблюдения. Водитель кроссовера мог не заметить велосипедиста из-за другой машины. Как сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу, сам наездник не пострадал.
Напомним, что, согласно правилам дорожного движения, велосипедисты обязаны спешиваться с двухколесного транспортного средства при пересечении проезжей части.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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