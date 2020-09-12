В Екатеринбурге нашли труп мужчины со странной татуировкой

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В Екатеринбурге в частном секторе на окраине Уралмаша около СНТ «Садовод №3» очевидцы нашли труп мужчины предпенсионного возраста. По информации собеседников, тело было обнаружено еще на прошлой неделе. На теле мужчины множество татуировок, на груди вытатуирована фраза «Будем жить». По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.Сотрудники полиции и Следственного комитета устанавливают личность погибшего.Мужчина был одет в серый свитер, кепку «Адидас», черные спортивные брюки и ботинки.