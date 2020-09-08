В Екатеринбурге горел заброшенный барак

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В уральской столице сегодня рано утром случился пожар в отселенном бараке, об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.Речь идет о здании на улице Патриса Лумумбы. Сообщение о пожаре поступило в 4:09. На место выезжали 6 единиц техники, 17 человек личного состава.В 05:26 огонь был локализован, в 06:46 пожарными было ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 12:13.