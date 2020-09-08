В Алапаевске пропал 47-летний мужчина
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 47-летнего жителя Алапаевска. Сергей Юрьевич Баянкин ушел из дома 31 августа и не вернулся. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, темно-русые короткие волосы, серые глаза. В качестве особой приметы указаны усы.
На момент пропажи был одет в черную удлиненную куртку, черные спортивные брюки, черные текстильные кроссовки. При себе имелся пакет с документами.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу отряда Ларисе 8-904-547-27-43.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, темно-русые короткие волосы, серые глаза. В качестве особой приметы указаны усы.
На момент пропажи был одет в черную удлиненную куртку, черные спортивные брюки, черные текстильные кроссовки. При себе имелся пакет с документами.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу отряда Ларисе 8-904-547-27-43.
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