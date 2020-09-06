На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП погиб мужчина

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД по Свердловской области разыскивают очевидцев ДТП, в котором погиб 57-летний житель поселка Совхозный.Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне вечером. По предварительным данным, неизвестный ехал со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, когда сбил пешехода, переходившего дорогу в темное время суток без светоотражающих элементов. После этого автолюбитель скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончался.Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверку по данному факту; на данный момент проводится розыск водителя и очевидцев произошедшего. Если вам что-либо известно о данном инциденте, просим позвонить по номерам +7 (343) 269 -77-00 или 02.