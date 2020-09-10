В свердловском поселке сгорел садовый дом
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в поселке Хризолитный Белоярского городского округа на площади 60 квадратных метров сгорели надворные постройки и садовый дом.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:06 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали шесть спасателей на трех спецмашинах.
Все работы на месте происшествия завершились в 03:35 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:06 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали шесть спасателей на трех спецмашинах.
Все работы на месте происшествия завершились в 03:35 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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