В свердловском поселке сгорел садовый дом

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в поселке Хризолитный Белоярского городского округа на площади 60 квадратных метров сгорели надворные постройки и садовый дом.Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:06 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали шесть спасателей на трех спецмашинах.Все работы на месте происшествия завершились в 03:35 по местному времени. Причины возгорания выясняются.