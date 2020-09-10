В Нижнем Тагиле из горевшего дома эвакуировали 8 человек

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле из-за пожара в жилом доме эвакуировали 8 человек, в том числе четверых детей, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.Речь идет о жилом здании на улице Октябрьской революции, где в одной из квартир загорелся мусор. В МЧС отметили, что в пожаре никто не пострадал.На место выезжали 3 единицы техники и 7 человек личного состава.