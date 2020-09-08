В Екатеринбурге случилось ДТП с участием танка и Газели
Происшествия
Фото: группа "ВКонтакте" «Инцидент Екатеринбург»
В уральской столице на перекрестке улиц 2-й Новосибирской и Умельцев танк, который перевозили на автомобиле, зацепил Газель, об этом сообщают очевидцы в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».
В настоящий момент движение на месте необычного ДТП затруднено. Со случившимся разбираются сотрудники ГИБДД.
В настоящий момент движение на месте необычного ДТП затруднено. Со случившимся разбираются сотрудники ГИБДД.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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