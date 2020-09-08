В Екатеринбурге случилось ДТП с участием танка и Газели

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В уральской столице на перекрестке улиц 2-й Новосибирской и Умельцев танк, который перевозили на автомобиле, зацепил Газель, об этом сообщают очевидцы в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».В настоящий момент движение на месте необычного ДТП затруднено. Со случившимся разбираются сотрудники ГИБДД.