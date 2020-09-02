В Екатеринбурге «Фольксваген» сбил 7-летнего мальчика

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в переулке Переходном произошло ДТП, в ходе которого женщина за рулем «Фольксваген Поло» сбила 7-летнего ребенка. К счастью, серьезных травм мальчик не получил.Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, инцидент случился вчера около 17:55 напротив дома №9 переулка Переходный.«По предварительной информации, 35- летняя женщина - водитель автомашины «Фольксваген Поло», при выезде из прилегающей территории, в сторону пер. Переходный не уступила дорогу 7 - летнему мальчику, движущемуся на самокате, путь движения которого она пересекает слева на право по ходу движения транспортного средства», – сказали в ГИБДД.По словам водителя, мальчик выехал на дорогу неожиданно. Медики выявили у ребенка ушиб левой стопы и растяжение связок.