В Екатеринбурге разыскивают 44-летнюю женщину

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 44-летняя Юкляевских (Лутошкина) Ольга Владимировна. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», местоположение женщины неизвестно со 2 сентября.Рост Юкляевских 165 сантиметров. Она нормального телосложения. У женщины русые до плеч волосы и голубые глаза.В последний раз Ольгу Владимировну видели одетой в темно-серую куртку с золотистыми вставками, черные джинсовые брюки и темно-синие кроссовки с пайетками. С собой у женщины была коричнева сумка-клатч.Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Юкляевских, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.