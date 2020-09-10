В Екатеринбурге разыскивают 44-летнюю женщину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропала 44-летняя Юкляевских (Лутошкина) Ольга Владимировна. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», местоположение женщины неизвестно со 2 сентября.
Рост Юкляевских 165 сантиметров. Она нормального телосложения. У женщины русые до плеч волосы и голубые глаза.
В последний раз Ольгу Владимировну видели одетой в темно-серую куртку с золотистыми вставками, черные джинсовые брюки и темно-синие кроссовки с пайетками. С собой у женщины была коричнева сумка-клатч.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Юкляевских, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Рост Юкляевских 165 сантиметров. Она нормального телосложения. У женщины русые до плеч волосы и голубые глаза.
В последний раз Ольгу Владимировну видели одетой в темно-серую куртку с золотистыми вставками, черные джинсовые брюки и темно-синие кроссовки с пайетками. С собой у женщины была коричнева сумка-клатч.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Юкляевских, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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