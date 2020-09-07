Жительница Нижнего Тагила устроила погром на кладбище

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле местную жительницу подозревают в осквернении могилы. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», инцидент произошел на кладбище «Пихтовые горы».Прибывшие на место полицейские обнаружили выдернутый могильный крест, сорванный портрет усопшей и погнутую табличку с датами ее рождения и смерти. Рядом были разбросаны цветы и венки. Правоохранители также изъяли пустую бутылку из-под алкоголя, где обнаружились следы пальцев подозреваемой.Сотрудники полиции также просмотрели запись с установленных на кладбище камер видеонаблюдения, которые зафиксировали девушку в яркой одежде. Неизвестная около трех часов находилась на месте захоронения. В течение этого времени она распивала алкоголь прямо из бутылки, разбрасывала цветы и венки, а затем встала ногами на могилу и начала вырывать крест. После этого она еще больше часа просидела на скамейке напротив разрушенной могилы, продолжая распивать спиртное.Полицейские вышли на след подозреваемой. Ею оказалась 29-летняя работница завода. Ранее она не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. Девушку задержали у нее дома.Подозреваемая во всем созналась на допросе, однако не смогла объяснить мотива своего поведения. Девушка лишь заявила, что в тот момент была пьяна. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Жительнице Нижнего Тагила предстоит амбулаторно-психиатрическая экспертиза.