В Каменске-Уральском в ДТП погиб 67-летний водитель мопеда
Происшествия
Фото: Инцидент Каменск-Уральский
Сегодня рано утром в Каменске-Уральском столкнулись иномарка и мопед. В результате ДТП один человек погиб, еще один получил серьезные травмы.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai во время поворота налево – на территорию горбольницы №3, не уступил дорогу мопеду. Двухколесным транспортом управлял 67-летний мужчина, на пассажирском сидении находилась его супруга. Оба человека были в застегнутых мотошлемах.
В результате сильного удара водитель мопеда погиб от полученных травм на месте происшествия. Его супругу госпитализировали с переломом костей левой ноги.
В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что, по словам водителя иномарки, он не увидел движущийся навстречу мопед из-за яркого солнца, которое его ослепило.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai во время поворота налево – на территорию горбольницы №3, не уступил дорогу мопеду. Двухколесным транспортом управлял 67-летний мужчина, на пассажирском сидении находилась его супруга. Оба человека были в застегнутых мотошлемах.
В результате сильного удара водитель мопеда погиб от полученных травм на месте происшествия. Его супругу госпитализировали с переломом костей левой ноги.
В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что, по словам водителя иномарки, он не увидел движущийся навстречу мопед из-за яркого солнца, которое его ослепило.
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