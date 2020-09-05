В Каменске-Уральском в ДТП погиб 67-летний водитель мопеда

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня рано утром в Каменске-Уральском столкнулись иномарка и мопед. В результате ДТП один человек погиб, еще один получил серьезные травмы.По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai во время поворота налево – на территорию горбольницы №3, не уступил дорогу мопеду. Двухколесным транспортом управлял 67-летний мужчина, на пассажирском сидении находилась его супруга. Оба человека были в застегнутых мотошлемах.В результате сильного удара водитель мопеда погиб от полученных травм на месте происшествия. Его супругу госпитализировали с переломом костей левой ноги.В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что, по словам водителя иномарки, он не увидел движущийся навстречу мопед из-за яркого солнца, которое его ослепило.