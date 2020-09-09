В столице Урала пропал молодой человек
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 21-летний Антон Витальевич Волков. Он ушел из дома 7 сентября и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 181 см, нормальное телосложение, зеленые глаза, светло-русые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи он был одет в темные джинсы, серую кофту, бежевую куртку и бело-черные кроссовки «Nike».
– В дежурную часть отдела полиции № 3 обратились родственники, на розыск пропавшего ориентирован личный состав территориального ОВД. Сотрудниками полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения мужчины, – сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Антона Волкова, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-03 либо 02.
Приметы пропавшего: рост 181 см, нормальное телосложение, зеленые глаза, светло-русые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи он был одет в темные джинсы, серую кофту, бежевую куртку и бело-черные кроссовки «Nike».
– В дежурную часть отдела полиции № 3 обратились родственники, на розыск пропавшего ориентирован личный состав территориального ОВД. Сотрудниками полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения мужчины, – сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Антона Волкова, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-03 либо 02.
В столице Урала пропал 59-летний мужчина
09 сентября 2020
09 сентября 2020
В столице Урала с конца августа ищут пропавшего пенсионера
07 сентября 2020
07 сентября 2020
В Екатеринбурге разыскивают пропавшего мужчину
06 сентября 2020
06 сентября 2020
В Екатеринбурге пропал подросток
04 сентября 2020
04 сентября 2020