В столице Урала пропал молодой человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 21-летний Антон Витальевич Волков. Он ушел из дома 7 сентября и до сих пор не вернулся.Приметы пропавшего: рост 181 см, нормальное телосложение, зеленые глаза, светло-русые волосы, короткая стрижка.На момент пропажи он был одет в темные джинсы, серую кофту, бежевую куртку и бело-черные кроссовки «Nike».– В дежурную часть отдела полиции № 3 обратились родственники, на розыск пропавшего ориентирован личный состав территориального ОВД. Сотрудниками полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения мужчины, – сообщили в УМВД по Екатеринбургу.Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Антона Волкова, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-03 либо 02.