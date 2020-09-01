В Березовском из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 35 человек

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Ночью 10 сентября в Берёзовском произошёл пожар в одной из квартир пятиэтажного дома. Из-за происшествия были эвакуированы 35 человек, в том числе пятеро детей.Пожар произошел из-за того, что в квартире на пятом этаже загорелось домашнее имущество, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.Устранением пожара занимались восемь спасателей на трёх пожарных машинах. В 4:39 им удалось локализовать огонь, а 5:01 они уже ликвидировали открытое горение.Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров.