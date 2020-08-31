В Свердловской области в двух ДТП пострадали дети

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вчера вечером в Свердловской области произошло два ДТП, в результате которых пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.Первая авария произошла в 17:00 в Новоуральске на перекрестке Ленина – Комарова. По предварительным данным, водитель автомобиля «Volkswagen» при проезде перекрестка на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на велосипедиста. 12-летний мальчик пересекал пешеходный переход на велосипеде на красный свет. Ребенка с тупой травмой живота госпитализировали в ЦГБ Новоуральска.– 53-летний водитель автомобиля Volkswagen пояснил, что велосипедиста он не увидел из-за встречного потока, ребенок выехал неожиданно с левой стороны, избежать наезда не удалось. Сам мальчик пояснил, что торопился на тренировку и увидев, что машин нет, решил пересечь пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, – рассказали в УГИБДД по Свердловской области.Второе ДТП произошло около 19:00 на 14-м километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу. Водитель автомобиля «Suzuki» двигался со стороны села Николо-Павловское в направлении Нижнего Тагила и допустил наезд на «Mitsubishi», который остановился на красный свет.В результате происшествия пострадала трехлетняя девочка – пассажир автомобиля «Mitsubishi». Ее доставили в ДЦГБ Нижнего Тагила с ушибом мягких тканей головы. После осмотра медиками девочку отпустили домой.Водитель «Suzuki» пояснил полицейским, что видел стоящий автомобиль и сразу же принял меры к торможению, но его машину повело, из-за чего столкновения избежать не получилось.– Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД РФ, в особенности соблюдать скоростной режим, учитывая дорожные и погодные условия, техническое состояние транспортного средства, сигналы регулирования. Родителям необходимо регулярно проводить профилактические беседы с детьми по правилам безопасного поведения на дорогах, разбирать типичные дорожные ситуации, способствующие возникновению ДТП, – добавили в ГИБДД.