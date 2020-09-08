В Екатеринбурге на Юго-Западе мужчина устроил стрельбу с балкона квартиры

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Начдива Онуфриева, 60 житель дома устроил стрельбу с балкона своей квартиры. Ранее днем похожий случай произошел на улице Шаумяна.Сейчас на месте работают полицейские и Росгвардия, также на место должны подъехать сотрудники СОБР.«Первый тревожный сигнал поступил в дежурную часть ОП № 5 в 16:38. Местные жители проинформировали территориальный ОВД, что на улице Шаумяна с балкона квартиры, расположенной на 13-м этаже, ведётся стрельба. На указанный адрес незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые оперативно установили, кто является нарушителем спокойствия. Этим человеком оказался местный житель по имени Дмитрий 1989 года рождения», - цитирует Е1 пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.Оказалось, что мужчина был пьяным. У него забрали оружие и увезли в отделение.Мужчина, который устроил пальбу вечером из дома на Онуфриева, стреляет их окна вверх. На месте полиция создала зону безопасности.По словам Горелых, пострадавших ни в первом, ни во втором случае.