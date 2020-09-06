В ДТП на ЕКАДе погибли два человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня днем на 25-м километре ЕКАДа столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и грузовик «Вольво». В результате ДТП погибли водитель и пассажир.Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС установили, что водитель легковушки двигался со стороны Березовского в сторону Верхней Пышмы и при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, из-за чего произошло столкновение с фурой, двигавшейся по встречке.В результате аварии от полученных травм на месте происшествия до прибытия медиков скончалась женщина 1963 года рождения – пассажир автомобиля «Лада Гранта». Водитель легковушки скончался во время транспортировки в больницу.— 49-летний водитель грузового автомобиля «Вольво», житель Новосибирска, пояснил, что видел приближающийся по встречной полосе автомобиль «Лада» и попытался уйти от удара, прижавшись влево к встречному потоку, так как легковушка двигалась в сторону обочины, но неожиданно водитель «Лады» вывернул обратно на встречную полосу, столкновения избежать не удалось, — пояснили в УГИБДД Свердловской области.Погибшими оказались жители Краснотурьинска. Окончательную причину аварии установят в ходе следствия.Добавим, что в районе 25-го километра ЕКАД движение транспортных средств временно ограничено, полицейские проводят распорядительно-регулировочные действия.