На ЕКАДе из-за ДТП образовалась огромная пробка
Происшествия
Фото: читатель E1.RU
Сегодня на ЕКАДе образовалась огромная пробка из-за столкновения фуры с автомобилем Lada Granta. Согласно сервису «Яндекс.Карты» затор растянулся на 15 километров.
ДТП произошло недалеко от поворота на Режевской тракт. В результате столкновения легковушка отлетела на обочину, а грузовик — в кювет. Кроме того, фура повалила дорожные знаки «Ограничение скорости» и «Сужение дороги».
Сейчас на месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники ГИБДД.
ДТП произошло недалеко от поворота на Режевской тракт. В результате столкновения легковушка отлетела на обочину, а грузовик — в кювет. Кроме того, фура повалила дорожные знаки «Ограничение скорости» и «Сужение дороги».
Сейчас на месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники ГИБДД.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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