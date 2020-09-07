На ЕКАДе из-за ДТП образовалась огромная пробка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня на ЕКАДе образовалась огромная пробка из-за столкновения фуры с автомобилем Lada Granta. Согласно сервису «Яндекс.Карты» затор растянулся на 15 километров.ДТП произошло недалеко от поворота на Режевской тракт. В результате столкновения легковушка отлетела на обочину, а грузовик — в кювет. Кроме того, фура повалила дорожные знаки «Ограничение скорости» и «Сужение дороги».Сейчас на месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники ГИБДД.