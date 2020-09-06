На предприятии в Ревде работник получил смертельную травму

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вчера, 7 сентября, 57-летний слесарь-ремонтник получил на производстве в Ревде смертельную травму. По данному факту возбуждено уголовное дело.Как сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области, мужчина травмировался в ходе замены металлических тросов на электромостовом кране. Из-за полученных травм он скончался на месте происшествия.— В настоящее время следователем СКР по уголовному делу выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СКР.