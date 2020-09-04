В Нижнем Тагиле установили виновника ДТП, в котором пострадали две девочки

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД установили виновника ДТП, в котором пострадали две 15-летние девочки. Его привлекут к административной ответственности.«ДТП с участием двух несовершеннолетних произошло в субботу. Водитель, в автомобиле которого находились двое 15-летних девочек, совершил съезд с дороги, после чего с места ДТП водитель скрылся, бросив автомобиль и пассажирок», – сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Авария произошла рано утром 6 сентября. Водитель «Тойота Селика» на 8 км Южного подъезда к Нижнему Тагилу не справился с управлением, съехал с проезжей части, в результате чего автомобиль опрокинулся. Пассажирки машины получили ушибленные ссадины лица и сотрясения головного мозга. Их доставили в ЦГБ №2.Девочки рассказали, что за рулем находился их знакомый 23-летний молодой человек. Они катались на недавно купленном автомобиле, водитель при этом употреблял пиво, а после ДТП сбежал.Полицейские выяснили, что также у виновника аварии не было водительских прав. Сам он не смог объяснить, что произошло в этот день. Он заявил, что у него болит плечо и попросил вызвать скорую. Врачи обнаружили у него сотрясение мозга и перелом ключицы.За управление автомобилем без прав водителю грозит штраф от 5000 до 15000 тысяч рублей, а за оставление места ДТП – арест на срок до 15 суток. Кроме того, по факту инцидента с участием несовершеннолетних будет решаться вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.