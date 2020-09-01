Из ТЦ «Радуга парк» в Екатеринбурге эвакуировали посетителей
Происшествия
Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»
В уральской столице сегодня утром эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Радуга парк», об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Причины эвакуации в настоящий момент неизвестны. Подробности случившегося выясняются.
Причины эвакуации в настоящий момент неизвестны. Подробности случившегося выясняются.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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