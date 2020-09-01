Из ТЦ «Радуга парк» в Екатеринбурге эвакуировали посетителей

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В уральской столице сегодня утром эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Радуга парк», об этом пишут очевидцы в соцсетях.Причины эвакуации в настоящий момент неизвестны. Подробности случившегося выясняются.