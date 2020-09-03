В Реже водителю, по вине которого погиб несовершеннолетий пешеход, вынесли приговор

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Реже вынесли приговор водителю Алексею Кочневу, по вине которого погиб несовершеннолетний пешеход, а второй пострадал, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.23 сентября 2019 года мужчина за рулем «ВАЗ 21310» двигался по улице Зеленой и проигнорировал запрещающий сигнал светофора во время проезда через перекресток. Он столкнулся с автомобилем «Хендай IX35», иномарку откинуло на пешеходов – братьев 14 и 15 лет. Один из них скончался в больнице от травм.Кочневу назначили 2 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.Приговор в законную силу не вступил.