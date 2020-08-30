На металлургическом заводе в Каменске-Уральском горел производственный цех
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
На Каменск-Уральском металлургическом заводе в цехе по производству металлопроката сегодня рано утром горел производственный стан. Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарных из здания эвакуировались 10 человек.
На ликвидацию открытого горения пожарным потребовался почти час. На месте работали 10 единиц пожарно-спасательной техники и 37 человек личного состава. Сейчас в цехе проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.
Устанавливается причина пожара. В ходе происшествия никто не пострадал.
На ликвидацию открытого горения пожарным потребовался почти час. На месте работали 10 единиц пожарно-спасательной техники и 37 человек личного состава. Сейчас в цехе проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.
Устанавливается причина пожара. В ходе происшествия никто не пострадал.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге загорелся фитнес-клуб «Bright Fit»
30 августа 2020
30 августа 2020
Пожару в цехе «СМАКа» в Екатеринбурге дан общий отбой
31 августа 2020
31 августа 2020
Открытое горение в цехе «СМАКа» в Екатеринбурге ликвидировано
31 августа 2020
31 августа 2020
«Вплоть до президента, везде дошли, никто не слышит»: свердловские крестьяне бьют тревогу
Председатель «туберкулезного» совхоза на Урале вцепился за власть, увольняя недовольных. Под угрозой поставки на крупный молочный завод
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
17:48 Дмитрий Махонин и Дмитрий Осипов подписали дорожную карту по взаимодействию «Уралкалия» с промышленным комплексом Прикамья
16:13 Благодаря инициативе жителей в Дзержинском районе Перми отремонтировали междворовую хоккейную коробку
19:12
2/09Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
19:33
1/09Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
09:35
31/08Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
12:48
30/08Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус
19:49
29/08Женская акция солидарности проходит в Минске
22:26
27/08Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия