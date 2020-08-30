На металлургическом заводе в Каменске-Уральском горел производственный цех

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

На Каменск-Уральском металлургическом заводе в цехе по производству металлопроката сегодня рано утром горел производственный стан. Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарных из здания эвакуировались 10 человек.На ликвидацию открытого горения пожарным потребовался почти час. На месте работали 10 единиц пожарно-спасательной техники и 37 человек личного состава. Сейчас в цехе проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.Устанавливается причина пожара. В ходе происшествия никто не пострадал.