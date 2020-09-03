Коммунальщики в Екатеринбурге заживо замуровали котят
Происшествия
Фото: скриншот видео очевидцев
В Екатеринбурге сотрудники коммунальной службы заживо замуровали котят на Высоцкого, 6. Они решили забетонировать отверстие в стене дома во время ремонта, хотя внутри находились бездомные животные.
По словам очевидцев, речь идет о сотрудниках управляющей компании «Радомир Инвест». При этом компания была в курсе, что там живут котята. Спасти животных успели вовремя подоспевшие волонтеры.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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