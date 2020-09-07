В Екатеринбурге из-за опрокинувшегося грузовика на выезде с ЖБИ образовалась пробка

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге на транспортной развязке на пересечении улиц Егоршинский подход и В. Высоцкого образовалась пробка из-за опрокинувшегося грузовика.Как сообщает Е1, тяжеловес не вписался в резкий поворот, когда поднимался к мосту. Грузовик перегородил целую полосу, другим водителям приходится его объезжать.Причина ДТП пока что неизвестна.