В Екатеринбурге из-за опрокинувшегося грузовика на выезде с ЖБИ образовалась пробка
Происшествия
Фото: Е1
Сегодня утром в Екатеринбурге на транспортной развязке на пересечении улиц Егоршинский подход и В. Высоцкого образовалась пробка из-за опрокинувшегося грузовика.
Как сообщает Е1, тяжеловес не вписался в резкий поворот, когда поднимался к мосту. Грузовик перегородил целую полосу, другим водителям приходится его объезжать.
Причина ДТП пока что неизвестна.
Как сообщает Е1, тяжеловес не вписался в резкий поворот, когда поднимался к мосту. Грузовик перегородил целую полосу, другим водителям приходится его объезжать.
Причина ДТП пока что неизвестна.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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