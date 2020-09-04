В Нижнем Тагиле продлили предупреждение о смоге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Синоптики продлили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности продержатся до вечера среды.– С 20 часов 7 сентября на города Нижний Тагил сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Отмена предупреждения с 20 часов 9 сентября, – сообщили в уральском гидрометцентре.