В Нижнем Тагиле продлили предупреждение о смоге
Происшествия
Фото: pravdaurfo.ru
Синоптики продлили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности продержатся до вечера среды.
– С 20 часов 7 сентября на города Нижний Тагил сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Отмена предупреждения с 20 часов 9 сентября, – сообщили в уральском гидрометцентре.
– С 20 часов 7 сентября на города Нижний Тагил сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Отмена предупреждения с 20 часов 9 сентября, – сообщили в уральском гидрометцентре.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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